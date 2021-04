Un vététiste qui pratiquait une descente sur un sentier des Montagnes Rocheuses, près de Whitefish, dans le Montana, a eu une belle frayeur. Un ours brun a commencé à le poursuivre. Le plantigrade n’aurait pas apprécié l’incursion du cycliste dans son territoire. La vidéo a été tournée depuis un télésiège. Le jeune au guidon de son VTT a été plus rapide que l’ours et n’a pas été blessé.



(Video: atk/twitter )