Elle fait 45m de haut, c’est à la fois un instrument de musique, une sculpture et un espace de performance, un écrin pour de la musique expérimentale... «Rohrwerk», c’est la réunion improbable entre l’architecture et la musique, et c’est à voir et à écouter jusqu’au 23 septembre dans l’une des cours intérieures du Rolex Learning Center de l’EPFL.



(Video: 20min/Vanessa Lam)