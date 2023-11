Plus grand projet d’infrastructure du Danemark et futur plus long tunnel immergé du monde sous la mer Baltique, le tunnel Fehmarnbelt, communément appelé Femern, reliera le Danemark à l’Allemagne. Ses 18 kilomètres permettront d’améliorer les transports entre l’Europe centrale et la Scandinavie, a expliqué son responsable de la communication, Morten Kramer Nielsen.

(AFP/lch)