Histoire genevoise – Un remake de l’Escalade en version Playmobil

Ils ont des Playmobil par milliers et ont décidé d’en faire une scène historique. Un père et deux de ses fils, passionnés par ces personnages en plastique et l’histoire de leur canton, ont créé une maquette de 8m2, à l’effigie de la fameuse Escalade genevoise. La scène historique est reproduite au détail près, grâce à des bâtiments et des bonhommes en Playmobil. On s’y croirait presque. La maquette est exposée dans un centre commercial de Genève jusqu’au 4 décembre.

(Video: 20min/Robin Baudraz)