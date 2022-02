Cuisine – Un resto gastro pour régaler les plus démunis

Tout le monde a droit à un bon repas. C’est le principe du Refettorio, un restaurant qui allie cuisine semi-gastronomique et solidarité. L’établissement, situé aux Charmilles, offre des repas gratuits aux personnes démunies, le soir, grâce à l’argent récolté durant le service de midi, qui accueille le grand public. «Les bénéficiaires nous sont envoyés par plusieurs organisations, comme Adage, qui soutient des personnes âgées, l’Armée du Salut, ou encore des étudiants de l’association La Farce», détaille Walter el Nagar, chef cuisinier à l’origine de la Fondation Mater, qui gère les lieux. Si le Refettorio sert de bons petits plats aux personnes dans la précarité depuis début janvier, les premiers clients ont été reçus jeudi dernier et applaudissent le concept, ravis de pouvoir servir une bonne cause tout en mangeant.

(Video: Laura Juliano)