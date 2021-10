Vagues de 15 m et vents à 190 km/h :

Des scientifiques ont réussi à enregistrer une vidéo des vagues se déchaînant à l’intérieur d’un ouragan de catégorie 4 grâce à un robot flottant, une première. L’engin a affronté les forces de l’ouragan Sam, dans l’océan Atlantique, avec des vagues de 15 mètres de haut et des vents de plus de 190 km/h. Les images montrent un ciel noir et des vagues balançant violemment l’objet.

(Video: AFP/fch)