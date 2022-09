Record en Ligue 1: Un rouge après 9 secondes pour le Nice de Lucien Favre

Nice-Angers (0-1), 15h00: l’attaquant du SCO Abdallah Sima donne le coup d’envoi, file vers le but niçois, réceptionne une passe et se fait bousculer par Jean-Clair Todibo, plein axe, après cinq secondes. L’arbitre Bastien Dechepy sort le carton rouge quatre secondes plus tard, à la stupeur générale! L’équipe du Vaudois Lucien Favre a donc joué 90 minutes à 10. Le statisticien Opta n’a pas trouvé trace d’une expulsion aussi rapide depuis qu’il analyse la Ligue 1, en 2006.

(Video: Prime Video)