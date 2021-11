Les employés et les clients d’un supermarché ont été surpris la semaine dernière. Un sanglier a ouvert la porte et s’est enfilé dans le magasin. Il a été attrapé et libéré dans les champs. Diffusée sur TikTok, la vidéo a été visionnée plus de 450’000 fois. (Avec la participation de Mégane, pour la JOM)