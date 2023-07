«C’est le plus grand au monde» :

Le plus grand simulateur du monde de lutte contre les incendies sur les bases aériennes ouvre ses portes à Payerne (VD). Construit sur la base aérienne, le centre Phénix servira en premier lieu à former le personnel professionnel et de milice de l’armée sur les aérodromes militaires suisses. L’outil permet notamment de mettre le feu à des jets de combat. (20min/Robin Baudraz)