Une mère, ses bambins et deux agents de police ont eu la peur de leur vie en septembre dernier sur les routes du Texas. Une voiture est sortie de route et a volé jusqu’à emboutir l’avant de la voiture blanche contrôlée, dans laquelle se trouvait encore les trois enfants. Ils sont tous indemnes. Le chauffard a lui été blessé.

(Video: Southlake DPS via Storyful)