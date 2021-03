Un train de marchandises de 1500 mètres de long a déraillé près de Nana Glen, en Nouvelle-Galles du Sud, le matin du 25 février. D’après les services locaux d’incendie et de sauvetage, la moitié des wagons ont déraillé et l’une des locomotives a perdu jusqu’à 8000 litres de diesel. Plus de soixante pompiers sont à pied d’œuvre. Aucun blessé n’est à déplorer.