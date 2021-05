Les habitants de la commune de Sibley, dans l’Iowa, ont eu chaud dimanche. Un train marchandise transportant notamment du nitrate d’ammonium et de l’engrais a déraillé. Ce composé est à l’origine de l’explosion dans le port de Beyrouth, en août 2020. Les autorités ont donc décidé d’évacuer les personnes se trouvant dans un rayon de huit kilomètres. Environ 47 wagons se sont détachés lors de l’accident et certains ont pris feu. Personne n’a été blessé. Les causes de l’accident ne sont pas encore connues, mais une enquête est ouverte.

(Video: atk/afp)