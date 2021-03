Une collision entre un véhicule bondé de passagers et un poids lourd a fait treize morts et de nombreux blessés mardi matin dans le sud de la Californie. «Certains passagers ont été éjectés sur la chaussée, sur le sol, et sont morts des suites de leurs blessures. D’autres ont été retrouvés morts à l’intérieur du véhicule et d’autres encore étaient blessés et ont réussi à s’extraire par leurs propres moyens», a expliqué la police locale. Certaines des victimes ne parlaient pas anglais et pourraient venir du Mexique voisin. «S’agit-il de travailleurs immigrés, légaux ou non? Nous ne le savons pas. Il est trop tôt à ce stade de l’enquête pour dire ce qu’ils faisaient et d’où ils venaient».

