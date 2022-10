«La Terre a environ 6’000 ans»: Une arche de Noé comme parc d’attraction aux Etats-Unis

C’est un parc d’attraction d’un autre genre: une arche de Noé massive, abritant des statues d’animaux - même de dinosaures - attire des foules de chrétiens évangéliques avec sa mise en scène spectaculaire et ses messages très politiques. Le projet est couplé à un «Musée de la Création», qui assure que Dieu a créé la Terre en six jours vers 4’000 avant JC et dénonce avec férocité la théorie de l’Evolution, accusée d’être à l’origine de tous les maux de la société.

(Video: AFP/lch)