L’Himalaya plus dangereux que jamais :

Des avalanches ont encore frappé le Manaslu dimanche. Des images terrifiantes montrent un camp de base se faire recouvrir par la neige. Aucune victime n’est à déplorer. Les experts pointent du doigt le changement climatique et l’attrait du risque de plus en plus prononcé chez les alpinistes.





(Video: Instagram/AFP/chs)