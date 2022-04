Il y a des jours qui changent des vies comme ce dimanche d’avril où Ghada Sabateen est partie rendre visite à un oncle. Tuée par un soldat israélien, elle laisse derrière elle six orphelins. Ghada n’avait ni veste explosive, ni arme, ni couteau sur elle. Et sa famille navigue depuis entre incompréhension et colère.

(Video: AFP / BAO)