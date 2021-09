Corée du Nord - Une parade inhabituelle à Pyongyang

La Corée du Nord a organisé un défilé à Pyongyang jeudi pour marquer les 73 ans de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, comme le Nord est officiellement appelé. L’événement, qui s’est déroulé près de l’Arc de triomphe dans le centre de la ville et au cours duquel tout le monde portait des masques chirurgicaux, a eu lieu après un défilé de masse sur la place Kim Il-Sung, avec des tracteurs et des camions de pompiers plutôt que les habituels chars d’assaut et missiles.

(Video: AFP/chs)