Le canton de Vaud fait le forcing pour vacciner les jeunes. Pour donner un nouvel élan à sa campagne de vaccination, l’État teste durant 3 jours un centre de tests et de piqûres en plein coeur du Flon à Lausanne, à deux pas des bars et discothèques. Une nouvelle offre qui intervient alors que de plus en plus de jeunes se retrouvent aux soins intensifs à cause du virus.

(Video: 20min/Robin Baudraz)