Le premier volume de la bande dessinée «Les Scandaleuses», publiée sous forme de diptyque et scénarisée par un auteur suisse, vient de paraître. L’ouvrage retrace l’épopée d’une pionnière qui a secoué l’Amérique puritaine et raciste du XIXe siècle. Le second volume sortira début 2024.

(Vidéo: Marvin Ancian / Vanessa Lam)