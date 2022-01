Etats-Unis – Une tempête hivernale majeur s’abat et provoque des tornades en Floride

Une tempête hivernale "majeure" qui a forcé des millions d’Américains à se mettre à l’abri dans l’est des États-Unis a provoqué de multiples tornades en Floride et des inondations sur certaines parties de la côte. Le National Weather Service a émis une alerte aux tornades pour certaines parties de l’État. Selon les autorités du comté de Lee, environ 7.000 foyers et 15.000 personnes sont privés d’électricité dans la région en raison des tempêtes. Au moins 28 maisons ont été détruites et 62 sont inhabitables.

(Video: AFP / BAO)