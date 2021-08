La trombe a été filmée par des habitants effrayés de la ville d’Andreapol, le 2 août dernier. On peut y voir une tornade s’abattre sur la cité. Environ 1500 maisons ont été détruites et trois personnes sont mortes. D’après le météorologue Alexey Safonov, des phénomènes similaires deviendront plus fréquents pendant le reste de l’été.