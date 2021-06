Au moins onze personnes sont mortes dans l’effondrement d’un immeuble près de Miami il y a cinq jours, les recherches se poursuivant pour retrouver 150 personnes portées disparues dans les décombres tandis que les questions se faisaient de plus en plus pressantes sur les causes de la tragédie. Les images d’une vidéo de surveillance montrant l’écroulement semblent indiquer une faiblesse en bas de la structure, au niveau du parking ou des premiers étages, selon des experts interrogés par le New York Times.

(Video: AP/AFP/cga)