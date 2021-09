Une ancienne vidéo en noir et blanc du carnivore a été colorisée afin de redonner un peu de vie à cette espèce éteinte depuis plusieurs décennies, a dévoilé mardi l’agence australienne d’archives. Le thylacine aux allures de loup, surnommé le tigre de Tasmanie à cause de sa fourrure rayée, vivait en Australie et sur l’île de Nouvelle-Guinée avant de disparaître il y a environ 85 ans.

(Video: AFP/chs)