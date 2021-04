Le 6 avril dernier, un semi-remorque n’ayant plus de freins a provoqué un accident spectaculaire à une intersection à Auburn, dans l’État de Washington. A un croisement, des voitures étaient arrêtées à un feu rouge pour laisser passer les véhicules de l’autre voie. Soudain, un imposant semi-remorque ayant perdu ses freins est arrivé à pleine vitesse. Comme on peut le voir sur la vidéo filmée par la caméra automatique d’un autre véhicule, le camion a alors percuté violemment des voitures et arraché le système de signalisation avant de terminer sa course sur le flanc. Miraculeusement, personne n’a été gravement blessé.