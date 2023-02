Marcin Oleksy a été décoré lundi du Prix Puskás lors du traditionnel gala récompensant les meilleurs footballeurs de l’année 2022. Le joueur amputé polonais a réalisé le plus beau but le 6 novembre dernier lors de la rencontre entre son équipe du Warta Poznań et le Stai Rzeszów.

(Video: Twitter/atk)