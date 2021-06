Vous connaissez les quinze candidats sélectionnés, place maintenant à ceux qui éliront les cinq grands finalistes. Le premier de ceux-ci est Julien Donzé, ou Le Grand JD pour les intimes. Ce youtubeur suisse compte près de 5 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux et s'est fait connaître grâce à ses vidéos parodiques et humoristiques, avant de se tourner vers l’urbex et la visite de lieux hantés.