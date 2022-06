Grâce au but le plus rapide de l’histoire de la Ligue des Nations inscrit par Seferovic, la Nati s’est imposée face au Portugal 1-0 à Genève. Il s'agit aussi du but le plus rapide de la Suisse depuis 34 ans et un but d'Alain Sutter face au Luxembourg, en septembre 1988 lors des éliminatoires de la Coupe du monde.

(Video: RTS 2)