Untersuchungen eingeleitet Sind solche herzigen Fotos von königlichen Kindern bald verboten?

Prinz William und Herzogin Kate sollen Gerüchten zufolge über den Sommer nach Windsor ziehen wollen. Der Grund: Prinz Andrew. Der Queen-Sohn ist ihnen ein Dorn im Auge, da er sehr viel Zeit mit seiner Mutter verbringt. Die Königin selbst hat vermutlich gerade andere Dinge im Kopf - und zwar den Todestag ihres Mannes, der sich am 9. April jährt. Diesen wird sie privat in ihrer Residenz in Berkshire verbringen. Ihr ältester Sohn, Prinz Charles, packte beim Besuch von Königin Letizia von Spanien seine ganzen Gentleman-Manieren aus. Eine andere Stimmung herrscht gerade im jordanischen Königshaus. Dort will der Halbbruder des Königs auf seinen Titel verzichten. In Dänemark hingegen feiert man die Premiere des ersten königlichen Instagram-Reisetagebuchs und in Schweden sorgt man sich um die Zukunft von royalen Familienbildern.