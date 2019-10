Der Tweet von LeBron James klingt dramatisch: «Wir mussten mein Haus evakuieren, und ich fahre jetzt mit meiner Familie herum und suche ein Zimmer. Bisher hatten wir kein Glück», schreibt der Basektball-Superstar und ergänzt geschockt: «Mann, diese Waldbrände sind kein Spass!» Kurze Zeit später die Entwarnung – LeBron James und seine Familie haben eine Notunterkunft gefunden. In weiteren Tweets wünscht er den betroffenen Familien viel Kraft und bedankt sich bei den Feuerwehrleuten.

James und weitere Promis flüchten vor dem sogenannten Getty-Feuer, das in der Nacht auf Montag in Los Angeles in der Nähe des Getty-Museums ausgebrochen ist. Rund 1100 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen, rund 10'000 Häuser sind akut bedroht. Derzeit wüten in Los Angeles mehrere Wald- und Buschbrände, Gouverneur Favin Newsom hat den Notstand für den gesamten kalifornischen Bundesstaat ausgerufen.

