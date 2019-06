Übernachten, wo Iron Man gewohnt hat

Achtung: In diesem Artikel befinden sich Spoiler zu «Avengers Endgame». Wer den Film noch nicht gesehen hat, der hört jetzt auf zu lesen.

Im April erschien der vierte Teil der «Avengers»-Filmreihe mit Superhelden aus dem Hause Marvel. Darin wurden diverse offene Handlungsstränge der Filme aus dem letzten Jahrzehnt zusammengeführt. Besonders die Fans der Reihe werden den Tod von Tony Stark wohl noch nicht verkraftet haben.

Schlafen, wo Iron Man schlief

Wer Iron Man noch nachtrauert, der kann jetzt auf seinen Spuren wandeln: Via Airbnb kann man das Haus, in dem Tony Stark mit seiner Tochter und Ehefrau Pepper Potts wohnt, mieten. Die Holzhütte befindet sich an einem See in der Nähe von Atlanta, im US-Bundesstaat Georgia.

Im gleichen Haus zu übernachten wie Iron Man ist nicht ganz billig: Eine Nacht kostet ja nach Saison und Mietdauer rund 800 Franken. Dafür kann man in der Hütte aber auch mit bis zu sechs Personen übernachten und den grosszügigen privaten Garten geniessen.

