8 Dinge, die du nicht über Weihnachtsbäume weisst

Für viele Menschen darf an Weihnachten ein hübsch geschmückter Tannenbaum nicht fehlen, so viel ist klar. Wir haben für euch ein paar Fakten gesammelt, die ihr vielleicht noch nicht kennt – zum Beispiel, wie viele Nadeln so ein durchschnittlicher Tannenbaum hat.

Kein Weihnachtslied

«Oh Tannenbaum» ist kein Weihnachts-, sondern ein Liebeslied, das 1819 von Joachim August Zarnack geschrieben wurde. Fünf Jahre später machte Ernst Anschütz daraus ein Weihnachtslied. Die Melodie ist noch viel älter und gehörte ursprünglich zu einem Zimmermanns-Gesellenlied.

Strenge Richtlinien

Wie für praktisch alles in der Schweiz gibt es auch für Weihnachtsbäume Richtlinien. Diese hat die IG Suisse Christbaum erlassen. So darf der Baum zum Beispiel nicht breiter als hoch sein. Ausserdem gibt es aufgrund ihrer Dichte Bäume der Kategorie A und der Kategorie B.

Mehrheitlich Importe

Rund 1,2 Millionen Weihnachtsbäume werden jedes Jahr verkauft. Etwas mehr als die Hälfte dieser Bäume werden aus Dänemark, Deutschland oder Holland importiert. 40 bis 45 Prozent stammen aus heimischer Produktion.

Klimaneutrale Bäume

Eine Hektare Weihnachtsbaumkultur bindet während der Wachstumszeit von über zehn Jahren bis zu 145 Tonnen CO2 und produziert gleichzeitig bis zu 105 Tonnen Sauerstoff. Natürliche Weihnachtsbäume sind CO2-neutral: Bei der Verbrennung oder Kompostierung wird nicht mehr CO2 frei, als während des Wachstums gebunden wurde.

Grosse Brandgefahr

Viele Bäume werden lange vor Weihnachten gefällt und sind bereits relativ trocken, bevor man sie überhaupt in die warme Stube stellt. Dort trocknen sie weiter aus, denn sie können bis zu einem Liter Wasser täglich verdunsten und deshalb bereits innert 30 Sekunden in Flammen stehen. So kommt es hierzulande bis zu 1000 Wohnungsbränden jedes Jahr.

Viele, viele Nadeln

Rund 180'000 Nadeln hat eine Nordmanntanne von 1,65 Metern Höhe. Woher man das weiss? Ein paar Schulklassen haben jede einzelne Nadel gezählt. Die Fleissarbeit hat genau 178'333 Nadeln ergeben.

Ohne Kerzen

Der erste geschmückte Baum stand vermutlich im Jahr 1597 im elsässischen Türkheim. Allerdings trug er noch keine Kerzen. In der Schweiz wurde 1844 erstmals ein sogenannter Lichterbaum entzündet, und zwar an einer Weihnachtsfeier in Basel. Der Grund dafür ist bis heute unklar. 1867 wurden in den USA die ersten Kerzenhalter für Christbäume patentiert.

Ungiftig?

Während gewisse Tannen für Haustiere wie Hunde oder Katzen giftig sind, ist die typische Christbaumtanne, die Nordmanntanne, unbedenklich. Nicht ganz ungefährlich sind dagegen Kieferngewächse, die einen Stoff beinhalten, der bei Katzen Durchfall und Übelkeit auslöst.

