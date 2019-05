Bügeln und Badezimmer putzen? Nein, danke!

Wenn es ums Bügeln geht, sind sich über ein Viertel der Schweizerinnen und Schweizer einig: Diese Hausarbeit ist eindeutig die unbeliebteste.

Umfrage Welches sind Ihre unbeliebtesten Hausarbeiten? Bügeln

Badezimmer putzen.

Handwerkerarbeiten.

Gartenarbeit.

Ich liebe alle Arbeiten in und ums Haus.

Mal dies, mal das.

Ich finde alle Hausarbeiten ätzend.

Homes-Push



Ihnen gefällt dieser Text und Sie würden gerne mehr solche Artikel lesen? Dann aktivieren Sie den Homes-Push: In diesem Kanal lesen Sie Geschichten über aussergewöhnliche Häuser, träumen mit uns von Schlössern und alternativen Lebensweisen. Täglich zeigen wir Ihnen faszinierende Bilder aus der ganzen Welt und geben gleichzeitig praktische Tipps für Ihre Wohnung und den Umgang mit Vermietern.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Homes-Kanal aktivieren.



WERBUNG



Finde deinen Platz auf homegate.ch - dem grössten Immobilienmarktplatz der Schweiz mit über 100'000 Objekten. Ihnen gefällt dieser Text und Sie würden gerne mehr solche Artikel lesen? Dann aktivieren Sie den Homes-Push: In diesem Kanal lesen Sie Geschichten über aussergewöhnliche Häuser, träumen mit uns von Schlössern und alternativen Lebensweisen. Täglich zeigen wir Ihnen faszinierende Bilder aus der ganzen Welt und geben gleichzeitig praktische Tipps für Ihre Wohnung und den Umgang mit Vermietern.Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Homes-Kanal aktivieren.

Das Putzen des Badezimmers gehört bei 23 Prozent zu den verhassten Arbeiten – allerdings nur in der Deutschschweiz. Die Tessiner ziehen das Abstauben dem Badezimmerputz vor. Was sie auch gar nicht mögen: Müll rausbringen. Dies zeigt eine von Homegate.ch jüngst durchgeführte Umfrage zur Wohnsituation in der in der deutsch-, französisch- und italienischsprachigen Schweiz mit 1294 Personen.

Kochen ist die liebste Hausarbeit

Und welches ist die beliebteste Tätigkeit? Ganz klar das Kochen. Schweizweit schwingen 42 Prozent mit Begeisterung den Kochlöffel, wobei Gutverdienende (49%) und Mehrpersonen-Haushalte ohne Kinder (47%) an der Spitze stehen.

Das Einkaufen hat es auf Platz zwei der Lieblingstätigkeiten geschafft. Immerhin 22 Prozent stöbern offenbar gern im Supermarkt oder im Quartierladen. An dritter Stelle folgt das Waschen, das rund jeder zehnte Befragte nicht ungern macht.

Glühbirnen – kein Problem

Nebst den üblichen Hausarbeiten gibt es in und um die Wohnung auch immer was zu werkeln. Fast alle Befragten (98%) legen selbst Hand an, wenn es ums Glühbirnenaustauschen geht. Auch mal einen Nagel einschlagen ist für 84 Prozent selbstverständlich. Gartenarbeiten erledigen 59 Prozent selber.

Und mehr als die Hälfte (56%) versucht sich sogar an Sanitärarbeiten. Hier gibt es allerdings wiederum einen Unterschied zu den Tessinern. Fast jeder Dritte verzichtet darauf, sich als Hobby-Sanitär zu betätigen. Auch Singles halten sich im Vergleich zu Paaren oder Familien eher zurück, wenn es darum geht, irgendetwas zu reparieren.

Interessant: Gutbetuchte, und damit sind Menschen mit einem Einkommen von über 10'000 Franken im Monat gemeint, mögen handwerkliche Betätigung – obwohl gerade sie sich ja auch einen Handwerker leisten könnten.