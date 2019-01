Das ist bei Ikea in Japan ganz anders

Alle kennen Ikea, die meisten lieben den Möbelhersteller auch. Eine grosse Auswahl an günstigen Möbeln, das typische Ikea-Essen und Tausende von Duftkerzen sind weltweit ein Erfolgskonzept. Das war nicht immer so.

Erste Eröffnung in Japan war eine Pleite

1974 eröffnete Ikea die erste Filiale in Japan. Sie war aber eine völlige Pleite: Die Verantwortlichen beim schwedischen Möbelhersteller hatten es versäumt, das Angebot an lokale Bedürfnisse anzupassen. Die Verkaufszahlen waren schlecht, nach knapp zehn Jahren schlossen alle Ikea-Häuser in Japan wieder.

Das Problem: Die Japaner konnten mit den grossen, westlichen Möbeln nichts anfangen. Diese waren zu bunt und passten nicht in die schon damals sehr kleinen Häuser und Wohnungen der Japaner. Bei Ikea sind die meisten Schränke zwischen 2,10 Meter und 2,40 Meter hoch, aber nur die wenigsten Räume in Japan sind überhaupt mehr als zwei Meter hoch.

Neuer Versuch 2006

2006 startete Ikea einen neuen Anlauf in Japan, diesmal mit durchschlagendem Erfolg: An die Eröffnung der ersten Filiale (40'000 Quadratmeter gross) in Funabashi, einer Stadt östlich von Tokio, kamen 35'000 Kunden. Dabei war noch unklar, ob die Japaner die riesige Verkaufsfläche schätzen würden, haben hier doch eher kleine Läden mit persönlichem Service Tradition.

Zum Erfolg beigetragen hat aber auch das angepasste Angebot: Da viele Japaner am Boden essen, verkauft Ikea hier kleine Sofatische als Esstische. Das ist aber noch längst nicht alles, wie Sie im Video sehen können.

