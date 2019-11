Welches Anwesen von Taylor würdest du wollen?

Über 185 Millionen Tonträger hat Taylor Swift in ihrer Karriere verkauft, allein ihr Album «1989» wurde 47-mal mit Platin ausgezeichnet. Mit ihrer Musik gewann sie 29 American Music Awards und hat damit mehr Trophäen zu Hause als Michael Jackson. Dieser Megaerfolg beschert ihr laut «Business Insider» ein Vermögen von gut 360 Millionen Franken. Fast 22 Prozent davon investiert Taylor Swift in Immobilien – acht Luxusanwesen (im Wert von 80 Millionen Franken) weist sie in ihrem Portfolio auf.

1. Tribeca Penthouse

2014 kaufte sich Taylor Swift gleich zwei Wohnungen im trendigen New Yorker Stadtteil Tribeca und liess die Räume zusammenlegen. Daraus entstand eine fettes Duplex-Loft mit zehn Schlaf- und Badezimmern. Der Verkäufer war übrigens Peter Jackson, der Regisseur von «The Lord of the Rings».

2. New Yorker Stadthaus

Nur drei Jahre später erweiterte Taylor Swift ihren New Yorker Besitz und kaufte sich ein Stadthaus, das gleich neben ihren Wohnungen in Tribeca liegt. Kaufpreis: 12,5 Millionen Franken.

3. Strandhaus auf Rhode Island

Im noblen Küstenort Watch Hill kaufte sich Taylor 2016 für 17 Millionen Franken (angeblich zahlte sie den Kaufpreis in bar) ein eindrückliches Strandhaus mit über 1000 Quadratmetern Wohnfläche. Sieben Schlafzimmer und acht Cheminées sorgen für Gemütlichkeit, über 200 Meter privater Strandzugang für genügend Privatsphäre.

4. Stadthaus im New Yorker West Village

Anscheinend bekommt die Sängerin nicht genug von New Yorker Immobilien und so legte sie sich gleich noch ein Stadthaus zu. Diesmal erwarb sie ein Stadthaus aus dem Jahr 1912 im West Village. Mit sieben Schlafzimmern und einem riesigen Indoor-Pool ist auch diese Liegenschaft ziemlich luxuriös. Auf dem Dach hat sich Taylor eine Terrasse mit Jacuzzi und Grillstelle bauen lassen.

5. Anwesen in Beverly Hills

Insgesamt besitzt Taylor Swift in Los Angeles drei Liegenschaften, doch dieses Anwesen im noblen Stadtteil Beverly Hills gehört zu den eindrücklichsten. Aktuell befindet sich das Haus mit 900 Quadratmetern Wohnfläche im Umbau.

6. Cooles Penthouse in Nashville

Das Penthouse im industriellen Stil in Nashville war die erste Immobilie in Taylor Swifts Portfolio. Mit 280 Quadratmetern ist die Wohnung für Swift-Verhältnisse relativ klein, die Fensterfronten lassen dafür einen wunderbaren Blick auf die Stadt zu.

7. Farmhaus in Nashville

8. Ranch in Beverly Hills

Mit dem Erfolg wurden auch die Immobilien grösser. Kurz nach der Wohnung in Nashville erwarb Taylor ein etwas grösseres Haus im US-Bundesstaat. Dort hatte sie plötzlich 600 Quadratmeter, um sich auszubreiten, und ausserdem ein Gästehaus mit 200 Quadratmetern Wohnraum.In diesem Haus im Ranch-Stil lebt Taylor Swift wohl ihre Liebe zu gutem Wein aus. Neben vier Schlafzimmern liess sich die Sängerin nämlich auch einen klimatisierten Weinkeller für über 1000 Flaschen einbauen.

