Die Geister und der Vampir des Wolf Creek Inn

Das Erste, das Besucher des Bed and Breakfasts sehen, ist ein Schild, das 1925 aufgestellt wurde: «Wolf Creek Tavern: Tasty Cuisine». Das Gästehaus in Oregon ist das älteste ständig geöffnete Bed and Breakfast der Region – und hat entsprechend viele Geistergeschichten vorzuweisen.

Umfrage Glauben Sie an Geister? Das ist keine Glaubensfrage, Geister gibt es.

Nur an Halloween.

Nein, das ist doch alles Hokuspokus.

Homes-Push



Ihnen gefällt dieser Text und Sie würden gerne mehr solche Artikel lesen? Dann aktivieren Sie den Homes-Push: In diesem Kanal lesen Sie Geschichten über aussergewöhnliche Häuser, träumen mit uns von Schlössern und alternativen Lebensweisen. Täglich zeigen wir Ihnen faszinierende Bilder aus der ganzen Welt und geben gleichzeitig praktische Tipps für Ihre Wohnung und den Umgang mit Vermietern.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Homes-Kanal aktivieren.



WERBUNG



Finde deinen Platz auf homegate.ch - dem grössten Immobilienmarktplatz der Schweiz mit über 100'000 Objekten. Ihnen gefällt dieser Text und Sie würden gerne mehr solche Artikel lesen? Dann aktivieren Sie den Homes-Push: In diesem Kanal lesen Sie Geschichten über aussergewöhnliche Häuser, träumen mit uns von Schlössern und alternativen Lebensweisen. Täglich zeigen wir Ihnen faszinierende Bilder aus der ganzen Welt und geben gleichzeitig praktische Tipps für Ihre Wohnung und den Umgang mit Vermietern.Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Homes-Kanal aktivieren.

Die Anfänge des Wolf Creek Inn

Übernachtungsmöglichkeiten gab es an der Stelle, an der das Wolf Creek Inn steht, schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Das Haupthaus wurde aber erst 1883 gebaut: Es gab 16 Zimmer, in denen von Los Angeles nach Portland Reisende übernachten konnten, und ein grosses Esszimmer. Die Schlafzimmer hatten damals noch keine eigenen Badezimmer, es gab allerdings neben Bettpfannen auch noch ein grosses Badezimmer ausserhalb.

Das Wolf Creek Inn hatte auch berühmte Gäste wie Schauspieler Clark Gable (Spielte Rhett Butler in «Vom Winde verweht» aus dem Jahr 1939), Orson Welles (Produzent des Films «Citizen Kane») und den wohl berühmtesten Film-Cowboy: John Wayne. Am längsten blieb aber Schriftsteller Jack London, der einen ganzen Sommer im Wolf Creek Inn verbrachte – und angeblich nach seinem Tod 1916 nochmals zurückkehrte.

Geistergeschichten

Diverse Gäste gaben an, eine geisterhafte Erscheinung in dem Raum gesehen zu haben, in dem London den Sommer verbracht hatte. Andere wollen seine Stimme gehört haben, wie er seine eigenen Bücher zitiert – oder mit anderen Geistern, aber nie mit Gästen spricht. Neben London sollen noch diverse andere Geister das Inn heimsuchen, das bestätigen die Besitzer und mehrere Experten für paranormale Vorkomnisse, die das Bed and Breakfast in der Vergangenheit besuchten.

Einer dieser Geister ist eine unbekannte Frau: Ihr Geist wird mit einer anderen bekannten Geschichte aus der Gegend verbunden, jener von Einauge Charlie Parkhurst. Einauge Charlie wurde während des Goldrauschs als Kutschenfahrer bekannt, der fluchte wie ein Matrose und seinen Kautabak besonders weit spucken konnte. Kurz: Charlie galt als besonders harter Kerl. Umso überraschter waren seine Freunde nach seinem Tod mit 67 Jahren: Dort stellte der Gerichtsmediziner nämlich fest, dass Charlie eigentlich eine Charlotte gewesen war.

Nette Geister, böse Geister

Während Charlies Geist eigentlich nie negativ auffällt, gibt es weitaus düstere Gestalten im Wolf Creek Inn: Eine wird als «der Vampir» bezeichnet und spukt auf dem Grundstück, aber auch im Haus herum. Gäste, die «den Vampir» gesehen haben wollen, erzählen von Reisszähnen und Blut im Gesicht.

Ein Medium versuchte, 1998 Kontakt aufzunehmen, und kam zu einem aussergewöhnlichen Schluss: «Der Vampir» war der Geist eines Menschen mit Persönlichkeitsstörung, der zu Lebzeiten dachte, er sei ein Vampir – und der nun seine äussere Erscheinung selbst bestimmen kann. Andere Geisterjäger sind sich dagegen sicher, dass es sich dabei um einen echten Vampir handelt.

Das Wolf Creek Inn ist noch immer geöffnet, Teile des Gebäudes wurden aus historischen Gründen nicht erneuert. Es gibt paranormale Führungen, für alle, die sich für die Geister interessieren.

(mst)