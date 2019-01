Die Stadt am «Tor zur Hölle»

Die Bewohner der Stadt Mirny leben am Abgrund: Direkt neben der Stadt befindet sich ein riesiges Loch, das von manchen Einheimischen auch als «Tor zur Hölle» bezeichnet wird. Das Loch ist 525 Meter tief und hat einen Durchmesser von 1,2 Kilometern.

Von Menschen ausgehoben

Ein gefundenes Fressen für Verschwörungstheoretiker, könnte man meinen. Tatsächlich ist das Loch aber von Menschenhand gemacht. Es handelt sich um ein Diamantbergwerk. Mit seinen Massen ist es eine der grössten Minen der Welt.

Die Mine gibt es seit 1957: Nach dem Zweiten Weltkrieg gab Stalin den Bau in Auftrag. Die Witterungsbedingungen in Sibirien erschweren die harte Arbeit in der Mine zusätzlich. Die meiste Zeit des Jahres ist der Boden festgefroren, viele Maschinen versagen in der Kälte ihren Dienst. Zeitweise wurden Turbinen-Triebwerke eingesetzt, um den Boden aufzutauen, oder gar ganze Abschnitte gesprengt.

2000 Kilogramm Diamanten pro Jahr

In ihrer produktivsten Zeit wurden aus der Mine 2000 Kilogramm Diamanten (10 Millionen Karat) gefördert. Die meisten Bewohner von Mirny arbeiten in der Mine, in der heute nur noch unterirdisch gefördert wird.

Es ranken sich wilde Gerüchte um die Höhle, die mit einem Flugverbot zusammenhängen: Offiziell dürfen keine Flugzeuge und Helikopter über das Loch fliegen – das hat dafür gesorgt, dass das Diamantbergwerk Mir in der Gegend einen ähnlichen Ruf hat wie das Bermuda Dreieck. Angeblich sollen dort ebenfalls Helikopter und Flugzeuge verloren gegangen sein, die «in das Loch gesogen wurden». Beweise gibt es dafür jedoch keine.

