Die spektakulärsten Pools, die du je gesehen hast

Ein Boutique-Hotel in Norwegen soll mit einem extremen Pool ausgestattet werden: Designt vom türkischen Architekturbüro Hayri Atak Architectural Design Studio. Das Hotel selbst ist ebenfalls spektakulär: Es wird in eine Klippe gebaut, in rund 600 Metern Höhe.

Neben den nur gerade neun Zimmern soll es einen Pool geben, der nur etwas für mutige Schwimmer ist: Der Glaspool «schwebt» ebenfalls 600 Meter über dem Boden. In einem Interview mit dem Magazin «Architectural Digest» sagt Hayri Atak: «Ich habe ein Foto eines Freundes von dieser Klippe gesehen. Allein die Aussicht hat für einen Adrenalinschub gesorgt, und ich wusste, dort will ich bauen.»

In der Bildstrecke siehst du die Visualisierung des Pools in Norwegen – und eine Reihe weiterer, spektakulärer und aussergewöhnlicher Pools weltweit.





