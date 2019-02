Diese Kirche ist unverwüstlich

Sie ist so gross, detailreich und prächtig, dass sie eher an eine Kathedrale erinnert als an eine Pfarrkirche. Zudem wimmelt es in einer der grössten englischen Kirchen an Details. Die im gotischen Stil erbaute Kirche St. Mary Redcliffe ist seit Hunderten von Jahren eines der Wahrzeichen der englischen Stadt Bristol. Gotisch, das bedeutet unter anderem: jede Menge Wasserspeier, Unmengen rätselhafter Ornamente und Steinfiguren, darüber ein beeindruckendes Kirchengewölbe.

Rote Klippen als Namensgeber

Gebaut wurde sie bereits vor 900 Jahren. Im Jahr 1370, 78 Jahre nach Baubeginn, war das Gebäude grösstenteils fertig, in einer für damalige Verhältnisse üblichen Bauzeit. Wobei man sich «Bauen» nicht so vorstellen darf wie heute. Einige Gebäudeteile waren bei Baubeginn schon mehr als 100 Jahre alt und wurden in die Pläne integriert.

Schon im 12. Jahrhundert war auf einer roten Klippe (auf Englisch «Red cliff») eine Kirche über dem Fluss Avon gestanden. Seefahrer beteten dort für eine sichere Rückkehr von ihren Reisen, die zunächst ins nahegelegene Irland führten, später in die ganze Welt.

Die Unzerstörbare

St. Mary Redcliffe hat über die Jahre einiges gesehen und vieles aushalten müssen. Kaum waren Fenster und Inneneinrichtung fertig geworden, traf 1446 ein Blitzschlag den Kirchturm. Die Spitze brach ab und wurde erst 400 Jahre später repariert. Bis dahin musste St. Mary Redcliffe mit einem Kirchturmstumpf auskommen.

Entdecker und Händler scheint das nicht gestört zu haben. Viele baten in St. Mary Redcliffe um eine erfolgreiche Reise, bevor sie sich in die neue Welt aufmachten, und dankten nach der Rückkehr von ihren Reisen. John Cabot, der erste Europäer, der nach den Wikingern das amerikanische Festland erreichte, brachte von seiner 1497 erfolgten Reise ins heutige Neufundland einen Walknochen mit, den Besucher der Kirche besichtigen können.

Von der Queen gerettet

Die Reformation und der englischen Bürgerkrieg kosteten die Kirche im 17. Jahrhundert gute Teile der Inneneinrichtung, einige Steinfiguren und -verzierungen und den Grossteil der farbigen Glasfenster. Ansonsten überstand das Gebäude die turbulente Zeit gut. Mit Hilfe der Queen und der vermögenden Händler der Stadt wurden die Schäden behoben.

Vermögende Kaufleute gab es viele, Bristol war inzwischen zu einer bedeutenden Handelsmetropole geworden. Nachdem der Sklavenhandel Anfang des 19. Jahrhunderts verboten wurde, musste die Stadt ihre Vormachtstellung allerdings an Liverpool abgeben. Bristol entwickelte sich in Folge der Industrialisierung zum Zentrum der Luftfahrtindustrie.

Mutige Kirchenmitglieder

Was St. Mary Redcliffe fast zum Verhängnis wurde. Beinahe wäre es mit ihr im Zweiten Weltkrieg endgültig vorbei gewesen. Die deutschen Angriffe während des «German Blitz» waren so heftig, dass Teile von Bristol, darunter mehrere andere Kirchen und die historische Innenstadt, völlig zerstört wurden. Dass die bekannte Kirche noch steht, verdankt sie nur dem Einsatz der Gemeinde.

Legenden zufolge stellten sich Freiwillige nachts auf das Dach der Kirche und kickten die deutschen Brandbomben weg. Sogar der Pfarrer machte mit. Die Explosionen waren so heftig, dass eine Tramschiene über mehrere Häuser hinweg in den Kirchhof geschleudert wurde und sich dort in den Boden bohrte. Dort steckt sie noch heute.