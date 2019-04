Diese sechs Typen trifft man im Schrebergarten an

Wer einen Schrebergarten hat, will die Natur erleben, an der frischen Luft sein und Abstand zum Alltag gewinnen, wie eine aktuelle Studie zeigt.

Umfrage Hätten Sie gerne einen Schrebergarten? Nein bloss nicht, das finde ich total spiessig.

Ja, das wäre super.

Weiss nicht.

Ich habe bereits einen Schrebergarten.

Homes-Push



Ihnen gefällt dieser Text und Sie würden gerne mehr solche Artikel lesen? Dann aktivieren Sie den Homes-Push: In diesem Kanal lesen Sie Geschichten über aussergewöhnliche Häuser, träumen mit uns von Schlössern und alternativen Lebensweisen. Täglich zeigen wir Ihnen faszinierende Bilder aus der ganzen Welt und geben gleichzeitig praktische Tipps für Ihre Wohnung und den Umgang mit Vermietern.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Homes-Kanal aktivieren.

Die meisten Befragten fühlen sich nach dem Besuch in ihrem Gärtchen entspannter, wenn auch 15 Prozent die Gartenarbeit als stressig empfinden. So wundert es nicht, dass Schrebergärten begehrt sind. Was einst als spiessig galt, ist heute hip. Und so trifft man da auch auf ganz unterschiedliche Menschen. In der Bildstrecke seht ihr eine Typologie der Schrebergärtner.





(mst)