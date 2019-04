Dieses Haus kommt direkt aus der Deko-Hölle

Hin und wieder gehen Inserate für Häuser in den sozialen Medien viral. Das hat manchmal mit dem Besitzer zu tun, manchmal mit dem Kaufpreis und manchmal, so wie in diesem Fall, mit der Einrichtung.

Haus in Texas

Das Inserat, das im Netz für Aufmerksamkeit sorgt, ist für ein Haus mit vier Schlafzimmern und zwei Bädern in Buda, einer Ortschaft südlich von Austin, Texas. Das Haus wurde 1985 gebaut und sieht von aussen so weit normal aus.

Das Interieur dagegen könnte teilweise auch direkt aus einem Schloss im Frankreich des 18. Jahrhunderts stammen: sehr viele Rüschen, sehr viele dekorative Vasen, sehr viel von allem.

Handbemalt

Das 287 Quadratmeter grosse Haus begrüsst Gäste mit einem pinken Eingangsbereich, Blumentapeten und einem aussergewöhnlichen Hasen-Kerzenleuchter. Wohn- und Esszimmer sind ebenfalls im Rokoko-Stil des 18. Jahrhunderts dekoriert: Rüschen, so weit das Auge blickt.

Laut Inserat ist das «Juwel des Hauses» allerdings die Küche: Jeder Schrank und jede Oberfläche wurden vom bisherigen Besitzer von Hand bemalt. Die Motive sind vielfältig: Von Flamingos bis Stillleben ist alles dabei.

Gutes Angebot

Abgesehen von der ausgefallenen Einrichtung ist das Haus durchaus ein Schnäppchen: Es kostet nur gerade 435'000 Dollar. Im Kaufpreis inbegriffen sind das 2700 Quadratmeter grosse Grundstück, die Einrichtung, ein Pool und ein historischer Friedhof im Vorgarten. Ja, das auch noch.