Dieses Minion-Baumhaus heisst Bert

Der neuste Wurf von Precht, einem Architekturbüro mit Sitz in Österreich, ist ein aussergewöhnliches Baumhaus: Es ist geformt wie der Stamm eines Baumes – und mit den grossen, runden Fenstern soll es an einen einäugigen Filmcharakter erinnern: an einen der Minions aus «Ich, einfach unverbesserlich».

Für Kleinsthaus-Start-up gebaut

Das schräge Baumhaus wurde für das Start-up Baumbau entworfen, das sich auf Kleinsthäuser spezialisiert hat. Das Projekt, das Bert heisst, besteht aus Röhren, in denen es Platz für Küche, Wohnraum, Schlaf- und Badezimmer hat.

Diese Elemente können nach Bedarf angebracht werden und sollen so an einen Baumstamm und Äste erinnern. Entsprechend sind die Häuser auch aus Holz, um sich mehr in die Umgebung einzufügen.

Wie ein Minion

Bert soll aber nicht nur an einen Baum erinnern. «Wir wissen, dass Architektur ein ernsthaftes Thema mit einer langen Tradition ist. Das fällt immer dann besonders auf, wenn sich Architekten in der Kunst, in der Philosophie, in der Literatur oder in der Natur inspirieren lassen», sagt Mitgründer Chris Precht gegenüber Medien.

«Wir haben für unser Projekt ebenfalls Inspiration gesucht. Aber statt uns an Michelangelo oder Dali zu orientieren, haben wir eine andere Richtung eingeschlagen: Wir haben uns an Comic-Charakteren orientiert, an der ‹Sesamstrasse› und vor allem an den Minions.»

Einzelhaus oder Wohnblock

Bert wurde so entworfen, dass es aus vorgefertigten Elementen zusammengebaut werden kann. So ist es auch möglich, neben einem Einzelhaus einen ganzen Wohnblock zu stapeln. Damit ist das Projekt auch für Hotelketten interessant.

Die ersten Module sollen im Frühling 2020 fertiggestellt werden.

