Du kannst jetzt in Hagrids Hütte übernachten

Hagrid ist ohne Frage einer der beliebtesten Charaktere der Harry-Potter-Reihe: Er war es, der Harry aus seinem Elternhaus rettete und zu den Dursleys in Sicherheit brachte. Viele Jahre später war er es, der dem jungen Harry Potter sagte, er sei ein Zauberer.

Umfrage Würden Sie in Hagrids Hütte übernachten? Ja, aber nur in der echten.

Ja, die Nachbildung sieht toll aus!

Vielleicht.

Nein, ich stehe mehr auf Luxus.

Weiss nicht.

Homes-Push



Ihnen gefällt dieser Text und Sie würden gerne mehr solche Artikel lesen? Dann aktivieren Sie den Homes-Push: In diesem Kanal lesen Sie Geschichten über aussergewöhnliche Häuser, träumen mit uns von Schlössern und alternativen Lebensweisen. Täglich zeigen wir Ihnen faszinierende Bilder aus der ganzen Welt und geben gleichzeitig praktische Tipps für Ihre Wohnung und den Umgang mit Vermietern.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Homes-Kanal aktivieren.



Finde deinen Platz auf homegate.ch - dem grössten Immobilienmarktplatz der Schweiz mit über 100'000 Objekten. Ihnen gefällt dieser Text und Sie würden gerne mehr solche Artikel lesen? Dann aktivieren Sie den Homes-Push: In diesem Kanal lesen Sie Geschichten über aussergewöhnliche Häuser, träumen mit uns von Schlössern und alternativen Lebensweisen. Täglich zeigen wir Ihnen faszinierende Bilder aus der ganzen Welt und geben gleichzeitig praktische Tipps für Ihre Wohnung und den Umgang mit Vermietern.Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Homes-Kanal aktivieren.

Gemütliche Hütte

Im Laufe der Geschichte suchen Harry und seine Freunde oft Schutz und Rat in der Hütte des Halbriesen Hagrid. Wer dieses Gefühl nun auch erleben will, hat Glück: Seit kurzem können Fans des Zaubererjungen (und natürlich auch alle anderen) in der Hütte übernachten.

Die nachgebaute Hütte, das Ground Keepers Cottage, befindet sich in Nordengland in der Nähe von Saltburn-by-the-Sea auf der Farm North Shire, die von Karl und Carol Cavendish geführt wird. Zwar wird Hagrid nicht vor Ort sein, Entspannung ist in einer solchen Umgebung aber garantiert.

Freistehende Kupferwanne

Der Bau der Hütte kostete 250'000 Franken, inzwischen können vier bis maximal sechs Personen (ein Stockbett eignet sich laut Website nur für Kinder) dort übernachten. Eines der Highlights ist die freistehende Kupferwanne.

Kostenpunkt: Je nach Saison gibt es die Nacht ab 390 Franken.

(mst)