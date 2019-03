Eine Kirche zum Preis einer 1-Zimmer-Wohnung

Mitten in Frankreich, zwischen den Gemeinden Beauvais und Chantilly im Département Oise befindet sich die entweihte Kirche aus dem 17. Jahrhundert, die derzeit einen neuen Besitzer sucht. Auffällig ist der Preis: Das historische Gebäude kostet mit 245'000 Euro (umgerechnet knapp 278'000 Franken) etwa gleich viel wie eine 1-Zimmer-Wohnung im Kanton Zürich ausserhalb der Stadt– und auch das ist ein Schnäppchen.

Umbau möglich

Im Inneren besteht die Kirche hauptsächlich aus einem länglichen, sehr hohen Raum. Ein Umbau ist derzeit in Arbeit: Dabei soll ein Teil der Kirche in ein kleines Studio mit Mini-Küche und Bad umgewandelt werden – Fotos gibt es davon leider noch keine.

Laut dem Verkäufer ist in der Kirche aber im Prinzip alles möglich. Zwar ist das Gebäude historisch wichtig, aber nicht geschützt. So wäre es beispielsweise möglich, Stockwerke in das Kirchenschiff einzubauen, was eine Wohnfläche von 480 Quadratmetern schaffen würde. Auch Büros seien möglich, sagt Immobilienhändler Bruno Van Montagu.

In vergleichsweise in gutem Zustand

Gemessen am Alter der Immobilie ist sie in einem überraschend guten Zustand: Dach und Wände sind einwandfrei. Die Lage macht die Kapelle übrigens noch besser: Sie liegt weit genug von grösseren Ortschaften entfernt, um das richtige Mass an Einsamkeit zu vermitteln, ist aber auch nur 56 Kilometer von Paris entfernt.

