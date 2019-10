Frauen riefen Männer via Fensterform nach Hause

Von Anfang bis Mitte des 19. Jahrhunderts wurden in Schottland Anwohner der Highlands vertrieben, um Platz für flächendeckende Schafzucht zu schaffen. Die Highland Clearances (gälisch: Fuadach nan Gàidheal, «Vertreibung der Gälischsprachigen») sorgten dafür, dass viele Bauern (teilweise mit Gewalt) umgesiedelt wurden und plötzlich am Meer lebten. Dort, so hoffte man, würden sie ein neues Leben als Fischer beginnen.

Die «zwölf Apostel»

Einige dieser Bauern wurden nach Catacol umgesiedelt, eine Ortschaft auf der Isle of Arran. Ihnen wurden spezielle Häuser angeboten, die den Neu-Fischern und ihren Familien die Umstellung erleichtern sollten: Jedes dieser Häuser, die auch als die «zwölf Apostel» bekannt sind, hat ein unterschiedlich geformtes Fenster im ersten Stock.

Die Idee dahinter: Falls die Frau eines Fischers ihren Mann aus irgendwelchen Gründen dringend braucht, dann kann sie eine Kerze in das Fenster stellen. Die Fischer konnten dann anhand der Form des Lichtscheins erkennen, welcher von ihnen nach Hause zurückkehren sollte.

Von den Vertriebenen nie genutzt

Tatsächlich wurden die Fenster nie von den ursprünglichen Bewohnern genutzt – die sind nämlich nicht einmal eingezogen. Die Bauern waren (berechtigterweise) so wütend darüber, vertrieben worden zu sein, dass sie sich weigerten, in ihre neuen Häuser zu ziehen. Heute sind die Gebäude in Privatbesitz.

