Freibier für den Nobelpreis

Der Physiker Niels Bohr ist vielen wohl aus der Schule bekannt. Seinem Atommodell, das aussieht wie ein Punkt mit mehreren Kreisen drumherum, ist quasi jeder schon begegnet. 1922 wurde Bohr dafür der Nobelpreis in Physik verliehen.

Die Stiftung der Brauerei Carlsberg beschenkte ihn dafür mit einer Villa neben der Brauerei in Valby, einem Teil von Kopenhagen. Die im italienischen Stil gebaute Carlsberg Honorary Residence war ursprünglich die Wohnung von Carl Jacobsen, dem Sohn des Carlsberg-Gründers. Nach seinem Tod sollte sie einer Person als Wohnung dienen, welche sich Verdienste in Kunst, Wissenschaft oder Literatur erworben hatte. Das traf auf Niels Bohr, den die Stiftung seit Jahren in seiner Arbeit unterstützte, zweifellos zu.

Freibier auf Lebenszeit

Mit dem Gebäude kam ein weiteres Geschenk: Freibier auf Lebenszeit. Der Physiker durfte von der nahen Brauerei so viel Bier beziehen, wie er wollte. Bohr, der ein geselliger Mensch war und sich oft mit anderen Wissenschaftlern zum Austausch traf, konnte dieses anscheinend gut nutzen.

Die Protokolle im Carlsberg-Archiv zeigen, dass in der Residenz eine aussergewöhnlich grosse Menge Bier konsumiert wurde. Die Bier-Pipeline, die angeblich von der Brauerei direkt in die Villa führte, wie mehrere Medien berichten, ist allerdings eine Legende. Solche Bierpipelines gibt es zwar in einigen Brauereien, aber eher zur Vereinfachung der Produktion.

Weitere Forschungen

Eine Villa und Freibier auf Lebenszeit, da klingen Atommodell, Quantenphysik und Nobelpreis schon gar nicht mehr so trocken. Der Wissenschaft scheint der Bierfluss keinen Abbruch getan zu haben. Bohr machte nach der Verleihung des Nobelpreises weitere wichtige Entdeckungen in der Quantenmechanik und der Kernforschung.

Der dänische Physiker lebte in Valby von 1932 bis zu seinem Tod 1962, mit Ausnahme der Jahre 1943 bis 1945, die er im Ausland verbrachte. Als Sohn einer Jüdin und aktives Mitglied des dänischen Widerstands musste Bohr vor den Nazis fliehen.

Das Gebäude wird seit 1995 von der Carlsberg Academy als Konferenzzentrum sowie für Veranstaltungen Carlsberg Stiftung genutzt. Im ersten Stock befand sich zeitweise eine Wohnung, die an verdienstvolle Wissenschaftler aus dem Ausland vergeben wurde. Der angrenzende romantische Garten, in dem neben gewundenen Wegen viele seltenen Pflanzen wachsen, ist heute ein Park.