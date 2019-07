Hinter roten Türen leben glückliche Menschen

Die Farbe der Haustür widerspiegelt die Gemütslage der Bewohner. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest eine englische Studie. 2000 Hausbewohner wurden dafür zu verschiedenen Aspekten ihres Lebens befragt.

Die Ergebnisse verglich man dann mit den Farben der Haustüren. Und siehe da: Es gibt scheinbar tatsächlich einen Zusammenhang. Besonders glücklich scheinen Menschen zu sein, die hinter einer roten Haustür wohnen. Menschen mit weisser, grüner oder brauner Tür sind gemäss der Umfrage immerhin zufrieden mit ihrem Leben.

Schwarz macht erfolgreich

Erfolgreich im Beruf sind diejenigen mit einer schwarzen Haustür. Ja, und auch violette Türen gibt es in England. Dahinter leben Menschen, die gern viele Freunde um sich herum haben. Und was ist mit Pink?

Damit signalisieren Hausbewohner, dass sie sich etwas zutrauen – was wiederum leicht nachvollziehbar ist, denn wer will schon eine auffällig pinkfarbene Haustür? Wer in einer glücklichen Beziehung lebt, setzt auf Orange und Terrakotta. Und viel Vertrauen erwecken die Bewohner hinter einer grünen Haustür.

Farbe widerspiegelt Stimmung

Natürlich beeinflusst die Haustürfarbe nicht die Gemütslage der Bewohner. Vielmehr ist es umgekehrt: Der Auftraggeber der Studie mutmasst, dass viele Briten vielleicht nicht absichtlich, aber unbewusst diejenige Farbe wählen, die die Stimmung oder den Charakter der Bewohner widerspiegelt.

Kein Thema für Mieter

Ob sich die Ergebnisse auch auf die Gemütslage der Schweizer übertragen lässt, ist schwer zu sagen, denn die Mehrheit bei uns ist Mieter. Als solcher hat er keinen Einfluss auf die Farbe der Haustüre und dürfte diese nur mit dem Einverständnis des Vermieters in einer beliebigen Farbe streichen oder die Tür zumindest beim Auszug wieder zurück in den Originalzustand versetzen.

Und was die Eigenheimbesitzer betrifft: Wenn man sich so umschaut, sind diese in Sachen Farbe eher zurückhaltend und so ist beispielsweise eine Haustür in Violett wohl eher die Ausnahme – auch wenn die Bewohner viele soziale Kontakte pflegen.

Die Studie wurde im Auftrag von Farrow & Ball, einem britischen Hersteller von Farben und Tapeten, durchgeführt.

