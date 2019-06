Dieser Blog ist voller Architektur-Albträume

Bei den Belgiern ist es üblich, sich ein eigenes Haus zu bauen. So üblich, dass es sogar ein Sprichwort gibt: Jeder Belgier wird mit einem Ziegelstein im Bauch geboren. Das Resultat dieser Einstellung wird besonders in einigen flämischen Vororten sichtbar: Hier ist jedes Haus anders.

Blog sammelt die verschiedenen Häuser

Hannes Coudenys, der einst selbst in einem dieser Häuser lebte, dokumentiert die Bauwerke für seinen Blog Ugly Belgian Houses. «Es ist ein Albtraum, ein architektonisches Legoland», sagt Coudenys in seinem Blog.

«Belgien ist ein Wirrwarr. Es ist, als hätte man erst mal jeden Quadratmeter mit Häusern zugepflastert und dann später noch irgendwie eine Strasse dazwischen geklemmt. In Belgien kannst du in einem 100-Meter-Radius locker zwölf verschiedene Architekturstile antreffen», sagt Coudenys.

«Das Land ist einfach zu klein dafür. Die Häuser wirken aneinandergepresst und jede individuelle Qualität geht verloren, wenn das Nachbarhaus mit einem komplett anderen Stil auftrumpft.»

Rechtliche Probleme

Coudenys begann den Blog 2011, als er selbst noch in einem solchen Haus wohnte – und merkte bald, dass nicht nur ihm die unterschiedlichen Stile aufgefallen sind. Mit der steigenden Anzahl Leser kamen aber auch einige Probleme.

«Ich habe böse Briefe von Anwälten bekommen. Anwälte von den Menschen, die in den Häusern lebten und mich des Rufmords bezichtigten – ausserdem sei es ein Eingriff in die Privatsphäre», so Coudenys. Aus Angst vor den Konsequenzen ging der ganze Blog offline.

Buch aus Blog

Einige Jahre später wohnte Coudenys erneut in einem «Ugly Belgian House» und eröffnete den Blog wieder. Den Hausbesitzern gibt er neu die Möglichkeit, ihre Fotos löschen zu lassen. Rund zehn Prozent nehmen das auch in Anspruch.

«Ich verstehe schon, warum manche Menschen ihre Häuser nicht auf dieser Seite sehen wollen. Die einen nehmen es halt sehr persönlich, wenn jemandem ihr Haus nicht gefällt», sagt Coudenys. Aber: Ein Grossteil der Hausbesitzer ist nicht nur mit einer Veröffentlichung auf dem Blog einverstanden, sie erscheinen auch in seinem Buch «Ugly Belgian Houses».