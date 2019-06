In Muttenz wohnen Studis in einem ehemaligen Spital

An der Fassade des Bauwerks in Muttenz ist in roten Buchstaben noch der Schriftzug «Rennbahn» zu lesen, was für «Rennbahnklinik» steht. Ärzte und Pfleger sind längst ausgezogen. Wo sich einst Sportgrössen wie Roger Federer behandeln liessen, wohnen jetzt Studierende.

15 Minuten von der Innenstadt

Seit 2015 ist die ehemalige Klinik ein Studentenwohnheim. Der Campus der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) ist gleich in der Nähe, in die Basler Innenstadt sind es mit dem Velo oder dem ÖV etwa 15 Minuten. Der Bau aus den 1970er-Jahren ist nicht besonders auffällig. Viel Beton, grosse Fenster, grüne Verkleidung. Im Inneren ist dafür einiges anders als sonst in einer Studentenunterkunft.

Vor kurzem konnte man sich anschauen, wie die Studierenden wohnen. Am Tag der offenen Architektur «Open House Basel» hatten einige Wohngemeinschaften zur Besichtigung geöffnet. Wer in die ehemalige Klinik einzieht, bekommt ein Zimmer mit unverputzten Wänden, hohen Decken und viel Gemeinschaftsraum. Bis auf das Zimmer teilt er sich alles mit zwei bis sechs Mitbewohnern. «Loft-Style», sagte Annette Vonder Mühll vom Verein für Studentisches Wohnen (WoVe), der die Wohnungen verwaltet.

Grosszügige WG

«So grosszügig wohnt man als Student selten», sagt Niklas, der im zweiten Stock wohnt und Besuchern geduldig Auskunft gab. Allein im Flur seiner WG liesse sich ein halber Haushalt unterbringen. Das Bad neben der offenen Küche ist klein, der gemütlich eingerichtete Wohnbereich mit den grossen Fenstern, der in der etwa L-förmigen Wohnung um die Ecke liegt, dafür umso grösser.

Der ungewöhnliche Zuschnitt der Wohnungen liegt am Gebäudegrundriss, der aussieht, wie ein pixelig-gezacktes Raumschiff aus einem Videospiel der 1980er-Jahre. Wohl auch ein Grund, weshalb sich nach dem Auszug der Klinik 2014 kein Nachmieter fand. Dazu kommt der Lärmschutz. Wegen der angrenzenden Hauptverkehrskreuzung ist Wohnen in manchen Gebäudebereichen gar nicht erlaubt. Die Nutzungsdauer war von Anfang an auf zehn Jahre begrenzt.

Was passiert, wenn man sich in der Architektur was traut

Voraussetzungen, die wie geschaffen sind für Wohngemeinschaften, fand das Architekturbüro Sabarchitekten (heute Salathé Architekten Basel). Es überzeugte den Eigentümer und die Gemeinde Muttenz, die Klinik in ein Wohnheim zu verwandeln. Die sehr speziellen Wohnungen sind ein Schaustück darüber, was passiert, wenn man sich in der Architektur etwas traut.

Auch oder gerade dann, wenn kein Geld da ist. «Das Wichtigste war ein minimales Budget», berichtete der Architekt Dominique Salathé, verantwortlicher Partner von Sabarchitekten, der den Umbau geplant hat. Schliesslich sollten die Wohnungen für Studierende bezahlbar bleiben.

Einziges Überbleibsel: Die Badezimmer

Teppiche, Deckenverkleidungen und alle Wände, die nicht unbedingt gebraucht wurden, flogen raus. Von der Klinik blieben nur die Badezimmer, aus Kostengründen. Was übrig blieb, war fast ein Rohbau. An den ruhigen Stellen entstanden Zimmer, zur Strasse grosse Aufenthaltsräume. Auf alle nicht unbedingt nötigen Arbeiten verzichteten die Architekten, Streichen und Verputzen fiel aus.

Um Geld zu sparen, verwendeten sie Recyclingmaterial und Restposten. Deshalb sieht jede Wohnung ein wenig anders aus. In der Küchenzeile von Niklas Wohngemeinschaft sind die Plättli gelb, in einer grösseren WG im dritten Stock sind sie grün. Der Boden ist uneinheitlich, die Installationen liegen offen.

Kalt wirkt die Wohnung dennoch nicht. Dunkle Türrahmen und Sperrholz sorgen für ein wohnliches Gefühl. Der Flur ist so gross, dass neben einem Töggelikasten auch noch die Hausbar Platz hat. Zur Besichtigung sitzen vier der sieben Mieter gutgelaunt auf dem Sofa vor dem Fernseher im riesigen Gemeinschaftsraum. Fotografiert werden wollen sie nicht, machen aber allesamt nicht der Eindruck, in einer traurigen Bruchbude zu wohnen.

Miete eher an der oberen Grenze

Der Investor macht mit dem Gebäude kaum Gewinn. «Die Honorare sind gemessen am Aufwand natürlich auch nicht hoch», sagt Dominique Salathè. Die Gemeinde Muttenz unterstützt das Projekt. Die Rennbahn-Zimmer liegen mit 450 bis 780 Franken Warmmiete für Basel eher an der oberen Grenze. Möblierte Zimmer, die vor allem ausländische Studierende in Anspruch nehmen, sind etwas teurer.