In der Villa aus «Sag niemals nie»

Die beiden Engländer Matt Nadin (39) und Andy Thompson (53) aus South Yorkshire sind sogenannte Urban Explorer: Sie interessieren sich für verlassene Gebäude und Orte. Für ihren Youtube-Kanal «Finders Beepers History Seekers» filmen die beiden ihre Entdeckungstouren.

Bond-Villa ist 30,4 Millionen Franken wert

Für ihr aktuelles Video besuchten die beiden die Villa aus dem Bond-Film «Sag niemals nie». Das ehemalige Hotel mit Spa ist Schauplatz diverser Szenen. Im Film handelt es sich bei dem Gebäude um ein Sanatorium, in dem Bond seinen Lebenswandel in den Griff bekommen soll.

Ganz Bond verbringt er seine Zeit in der Villa aber mit Kaviar, Foie gras und viel Wodka – und vergnügt sich mit seiner Therapeutin. Übrigens: In «Sag niemals nie» spielte Sean Connery zum letzten Mal den berühmten Agenten 007.

Elegant eingerichtet

Das Gebäude, das bereits seit einigen Jahren leer steht, ist sehr elegant eingerichtet: Kronleuchter, vergoldete Türen und viele Bilder der englischen Royals, darunter Prinz Charles, Prinz William und Herzogin Kate.

Matt und Andy filmten diverse Stellen, die im Film eine Rolle spielen, beispielsweise die roten Samtsofas, auf denen sich Bond ausruht und sich von Kampfszenen erholt. Und natürlich darf auch Bonds Zimmer mit der goldenen 007 nicht fehlen.

Verlassen, aber unberührt

Gegenüber Medien sagt Matt: «Das Haus war makellos, es war, als hätte erst kürzlich noch jemand dort übernachtet. Wir haben gehört, dass das Hotel eines Tages plötzlich geschlossen wurde – und es wirkt wirklich so, als hätten die Verantwortlichen alles stehen und liegen gelassen.»

Andy fügt an: «Die Bücher waren noch in der Bibliothek, alle Bilder noch an den Wänden. Es ist wirklich ein Traum für urbane Entdecker und Bond-Fans wie wir. Wir haben den Film danach nochmals geschaut, um alle Drehorte zu finden.»

