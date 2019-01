Italienische Stadt verkauft Häuser für 1 Euro

Ihnen ist es in der Schweiz gerade zu kalt und zu dunkel? Dann hat eine italienische Gemeinde in Sizilien genau das Richtige für Sie: In Sambuca di Sicilia können Sie derzeit ein Haus erstehen – für weniger als den Preis eines Espressos.

Umfrage Würden Sie eines der 1-Euro-Häuser kaufen? Klar! Was für ein Angebot!

Ja, aber ich müsste abklären, ob ich genug Geld für eine Renovation habe.

Eher nicht, Sizilien ist mit zu weit weg.

Eher nicht, ich will kein Haus renovieren.

Nein, warum denn?

Homes-Push



Ihnen gefällt dieser Text und Sie würden gerne mehr solche Artikel lesen? Dann aktivieren Sie den Homes-Push: In diesem Kanal lesen Sie Geschichten über aussergewöhnliche Häuser, träumen mit uns von Schlössern und alternativen Lebensweisen. Täglich zeigen wir Ihnen faszinierende Bilder aus der ganzen Welt und geben gleichzeitig praktische Tipps für Ihre Wohnung und den Umgang mit Vermietern.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für den Homes-Kanal aktivieren.

Ortschaft wiederbeleben

Sambuca ist nicht die erste Stadt, die ihre Häuser zum Schnäppchenpreis verkauft. Die Gründe sind aber die gleichen: Das Dorf stirbt nach und nach aus, weil die Bewohner in grössere Städte ziehen wollen und die Häuser verfallen.

Mit dem 1-Euro-Angebot sollen Käufer angelockt werden. Anders als in anderen italienischen Städten, die bereits solche Angebote machten, gehören in Sambuca alle 1-Euro-Häuser der Gemeinde. Giuseppe Cacioppo, der stellvertretende Bürgermeister, sagt gegenüber dem TV-Sender CNN: «Wir wollen Ihnen die Möglichkeit geben, Spontankäufe zu tätigen. Bei uns ist es keine Vermittlung zwischen alten und neuen Besitzern: Alle Häuser gehören der Gemeinde, wenn Sie sie kaufen wollen, dann können Sie sie sofort haben.»

An Bedingungen geknüpft

Häuser für einen Euro? Daran sind natürlich Bedingungen geknüpft: Wer in Sambuca ein Haus kauft, der verpflichtet sich, es innert drei Jahren komplett zu renovieren. Erwartet werden durchschnittliche Kosten von rund 15'000 Euro (17'000 Franken). Die zu verkaufenden Gebäude sind zwischen 40 und 150 Quadratmeter gross, entsprechend gibt es bei den Renovationskosten grosse Unterschiede.

Zusätzlich verpflichten Sie sich, 5000 Euro (5666 Franken) Kaution zu hinterlegen – die bekommen Sie zurück, wenn die Renovation abgeschlossen ist. «Sie werden nicht enttäuscht!», verspricht Cacioppo: «Sambuca ist bekannt als die ‹Stadt der Pracht›. Wir befinden uns in einem Naturschutzgebiet, Sambuca hat eine lange und interessante Geschichte. Der Ort ist umgeben von Stränden, Wäldern und Bergen – es ist friedlich und idyllisch.»

Gegründet von Arabern

Sambuca wurde ursprünglich von den einfallenden Arabern im Jahr 830 gegründet, einige Jahre nachdem sie Sizilien erreicht hatten. Sie nannten den Ort Zabuth, zu Ehren des Emirs Zabuth Al-Arab. Bis im 13. Jahrhundert wurde Zabuth von Muslimen bewohnt, dann wurde es von Frederick II. (dem späteren König von Sizilien) erobert.

Noch heute gibt es in der Stadt islamische und arabische Einflüsse zu sehen, gemischt mit neueren, westlichen Bauten und Kirchen. Die meisten Häuser, die verkauft werden sollen, befinden sich im Sarazen-Viertel, einem Irrgarten von schmalen Gässchen. An klaren Tagen ist es möglich, in der Ferne den Ätna zu sehen.

PR-Aktion zeigt bereits Erfolg

«Wir haben mehr Besucher in den letzten Tagen. Ausserdem werden wir von vielen Menschen aus der Schweiz, Frankreich und Spanien kontaktiert, die sich für die Häuser interessieren.» sagt Cacioppo. Eine Käuferin ist Susanna Heinson aus Deutschland: «Ich habe jetzt mit der Renovation angefangen und hoffe, dass ich nächsten Sommer hier leben kann», sagt die Deutsche gegenüber CNN. «Es ist ein wunderschöner Ort und die Menschen sind sehr offen und freundlich. Ausserdem sind das Essen und der Wein einfach fantastisch. Ich fühle mich hier bereits zu Hause.»

Interessierte finden hier die Kontaktinformationen und eine Auswahl der zur Verfügung stehenden Häuser in Sambuca.